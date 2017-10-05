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На Харьковщине неизвестные обстреляли автомобиль из гранатомета

Четверг, 5 октября 2017, 05:43

В Волчанске Харьковской области неизвестные выстрелили по автомобилю из гранатомета, водитель не пострадал.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

"Было установлено, что в городе Волчанске на обочине в направлении движения из села Волчанские Хутора до центра города выявлено поврежденный термическим воздействием огня автомобиль "TOYOTA FJ CRUISER", - говорится в сообщении.

Как установлено досудебным расследованием, 35-летний водитель двигался по улице до города Волчанск. Возле перекрестка он услышал взрыв, которым повредило заднюю часть автомобиля. После чего мужчина остановил автомобиль и покинул место происшествия. На обочине эксперты обнаружили фрагменты пускового устройства гранатомета.

Следователь открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению этого преступления.

Темы: полицияХарьковская область
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