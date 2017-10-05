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Сутки в АТО: 19 обстрелов, двое военных ВСУ ранены

Четверг, 5 октября 2017, 06:45
Сутки в АТО: 19 обстрелов, двое военных ВСУ ранены

За минувшие сутки боевики 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В ответ силы АТО 12 раз открывали огонь на поражение противника. В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером боевики в основном проявляли активность на Донецком направлении.

После 18:00 террористы из гранатометов и стрелкового оружия дважды обстреливали украинские позиции на подступах к Авдеевке. Из этого же оружия боевики трижды били в районе Невельского. Около 20:00 в результате гранатометного огня неподалеку Новоселовки Второй получил ранения один украинский военнослужащий.

На Луганском направлении в конце суток сепаратисты дважды били из минометов калибра 82 мм по украинским укреплениям возле Крымского. Вблизи этого же поселка боевики активно применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Мариупольском направлении днем в результате боевого противостояния неподалеку Красногоровки получил осколочное ранение один украинский военный. Кроме того, под  огнем боевиков из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вечером оказались опорные пункты сил АТО возле Водяного.

Темы: АТОДонбасс
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