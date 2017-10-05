Подозреваемую в деле о пожаре в хостеле в Запорожье отправили под домашний арест

Орджоникидзевский райсуд Запорожья назначил меру пресечения в виде домашнего ареста с 4 октября по 3 декабря в ночное время (с 22:00 до 6:00) Ирине Комовой, подозреваемой по делу о пожаре в хостеле, где погибли 5 человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ходатайство прокуратуры об аресте суд не удовлетворил.

Заседание суда проходило в частично закрытом формате: судом было принято решение об удалении из зала заседаний представителей СМИ и общественности на рассмотрении доказательной базы, чтобы избежать разглашения тайны следствия.

Сейчас адвокаты подозреваемой отвергают все обвинения прокуратуры относительно невыполнения Комовой правил пожарной безопасности, которые привели к человеческим жертвам. Защитники задержанной отмечают, что ее фирма сдавала помещения в здании, где произошел пожар, в субаренду, и в соглашении была прописана ответственность арендатора по выполнению правил пожарной безопасности.

Как известно, в результате пожара, произошедшего в ночь на 2 октября в хостеле в Запорожье, погибли пять человек.