Польша обещает запретить поставки угля с ОРДЛО – Насалик

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський заявил, что в его стране проведут проверку по факту поставки угля из ОРДЛО и запретят такие поставки.

Об этом рассказал министр энергетики Игорь Насалик в эфире "112 Украина".

"При встрече с министром мы подчеркнули на этой тематике, мы получили заверения, что будет проведена полная проверка и что такие поставки будут запрещены", - отметил он.

Он также отметил, что по информации журналистов, такие поставки были и в другие европейские страны.

"Мне удалось встретиться с журналистом, который опубликовал первую часть расследования, (вторая и третья), которое связано с поставками антрацита с ОРДЛО не только в Польшу, но и в другие европейские страны. Поэтому, сейчас основная задача - максимально заблокировать процесс. Мы официально доказали, что считаем, что закупка сегодня антрацита в зоне ОРДЛО - это прямое финансирование терроризма и наши аргументы были услышаны", - отметил Насалик.

Как ранее сообщали польские СМИ, антрацит из оккупированного Донбасса благодаря российским документам полулегально попадает в Польшу, а доходы от его продажи попадают в том числе в карман главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.

Позже министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський подтвердил ввоз в его страну антрацита с оккупированных частей Донбасса.