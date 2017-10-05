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Власти отказываются давать публичную информацию вдвое больше

Четверг, 5 октября 2017, 09:28

В этом году количество отказов на запросы в предоставлении публичной информации выросло вдвое.

Об этом "Громадському радіо" сообщила исполнительная директор Института массовой информации Оксана Романюк.

"Это очень много. За 9 месяцев мы зафиксировали 31 случай. То есть, практически по 3,5 случая в месяц. За прошлый год это было 1,5 случая в месяц", - отметила она.

"Фактически количество отказов местных чиновников, местных советов, облсоветов на запросы именно журналистов впечатляюще растет", - добавила Романюк.

Она отметила, что это всеукраинская тенденция и об этой проблеме нужно говорить.

"Сейчас идет одна из главнейших реформ в Украине - это реформа децентрализации, когда граждане будут иметь больше влияния на принятие решений именно на местном уровне. На то, как расходуются именно местные бюджеты. И, когда они не получают ответы на запросы от публичной информации, то это ставит под угрозу эту реформу тоже ", - добавила Романюк.

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