"Самопомич" не будет голосовать за проекты Порошенка по Донбассу – Березюк

Фракция "Объединение "Самопомич"не будет голосовать ни за один из двух законопроектов по Донбассу, которые президент Петр Порошенко внес в парламент.

Об этом сообщил председатель фракции Олег Березюк, сообщает пресс-служба партии "Самопомич".

Соответствующее решение 4 октября на своем заседании приняли члены фракции после обсуждения.

"По сути, это законы о капитуляции, поскольку узаконят в будущем власть российской оккупационной администрации, амнистируют боевиков-убийц и вводят так называемые "Минские соглашения", подписанные неизвестно кем от имени Украины, в законодательное поле государства", - считает Березюк.

Он отметил, что "Минские соглашения" предусматривают выборы на оккупированных территориях и позволяют боевикам ОРДЛО обустраивать своих судей и собственную милицию в составе амнистированных боевиков.

"И если раньше нас радовали иллюзией, что мы сможем не выполнять Минские соглашения, пока что-то там не сделает другая сторона, то теперь нам прямо предлагают вписать эти капитуляционные условия в закон. Мы последовательны в своей позиции относительно такой перспективы - ни одно внешнее давление не может оправдать сдачу суверенитета страны ".

Кроме того, лидер фракции "Самопомич" утверждает, что законопроекты президента вводят в заблуждение своей терминологией. В частности, в тексте речь идет об "оккупированных Россией территории Донецкой и Луганской областей", однако не указывается, какие именно части являются оккупированными.

"Нам предлагают отдать это право (определять территории оккупированными) начальнику Генштаба. Вместо этого, мы недавно слышали, что Муженко не видит россиян на Донбассе. В его глазах "ихтамнет ", - заявил Березюк.

Как известно, фракция "Самопомич" ранее внесла свой проект закона об определении основ государственной политики в отношении оккупированных Россией территорий Луганской и Донецкой областей №3593-д.

Согласно пояснительной записке, законопроект запрещает проведение выборов и референдумов на оккупированной территории, определяет понятие временно оккупированной территории, дату начала оккупации, создает предпосылки для привлечения международно-правовых механизмов защиты украинцев на таких территориях и внедряет систему ограничений относительно перемещения товаров через линию разграничения с оккупированной территорией.

Украинская правда