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На комитете нацбезопасности поссорились Савченко и Береза

Четверг, 5 октября 2017, 11:18

На заседании парламентского комитета нацбезопасности и обороны поссорились депутаты Надежда Савченко и Юрий Береза.

Ссора произошла в ходе обсуждения законов о деоккупации Донбасса. Выражая свою позицию, Савченко призвала "не делать врагов народа из тех, кто воюет на Донбассе".

"Вы хотите иметь Украину единой и неделимой, или мстить друг другу до конца жизни? Во времена Советского Союза было такое понятие "враги народа". Ими были названы наши воины УПА на долгие 70 лет. Вы сейчас делаете ту же историческую ошибку. Как бы вы не относились к тем, кто сейчас воюет в Донбассе", - заявила Савченко.

На эту реплику очень резко отреагировал член комитета Юрий Береза.

"Вы вообще-то в украинском парламенте, подумайте, что вы несете. Перестаньте заниматься пропагандой ", - кричал Береза.

роман Романюк, УП

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