В России секретные расходы на безопасность достигнут максимума

В Госбюджете России на 2018 год будет засекречено почти 3 триллиона рублей, что составляет почти 52 миллиарда долларов, закрытые расходы на спецслужбы увеличатся.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральный проект.

Секретная часть российского бюджета в следующем году останется на уровне 17,6% от общих расходов, но внутри нее могут произойти заметные изменения, следует из федерального проекта.

Закрытые расходы по "Нацбезопасности" возрастут на 154 млрд рубля, около 26 миллиардов долларов. Это связано с увеличением секретной части подраздела "Другие вопросы в области нацбезопасности и правоохранительной деятельности", который сам по себе менее прозрачен, чем остальные.

Доля закрытых расходов по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" увеличится до 38,3%. Это максимум с 2007 года. При этом будут сокращены секретные части "гражданских" разделов — "Общегосударственные вопросы" и "Национальная экономика".