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Европарламент призвал Россию пустить ООН и ОБСЕ в Крым для расследования

Четверг, 5 октября 2017, 13:58

Европарламент призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ международным организациям на территорию аннексированного Крыма для расследования ситуации на полуострове.

Соответствующую резолюцию приняли на заседании Европарламента 5 октября, сообщают "Українські Новини".

"Европарламент призывает российские власти как оккупационную власть, установившую контроль над Крымом, обеспечить беспрепятственный доступ представителям ООН, ОБСЕ и СЕ по правам человека для расследования ситуации на полуострове", - говорится в документе.

Также Европарламент призвал специального представителя Евросоюза по правам человека уделять постоянное внимание ситуации с правами человека Крыму.

Кроме того, Европарламент напомнил России, что, несмотря на незаконность аннексии Крыма, она де-факто несет полную ответственность за поддержание правопорядка в Крыму и защиту граждан Крыма от произвольных судебных или административных мер и обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове.

Отмечается, что данным документом Европарламент вновь поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ и подтвердил свое осуждение незаконной аннексии Крыма.

  

Темы: КрыманнексияЕвропарламентправа человека
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