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Полиция взялась за жалобу о фальсификации документов Суркиса в УЕФА

Четверг, 5 октября 2017, 14:30

Полиция будет расследовать возможный факт фальсификации документов Федерации футбола Украины для избрания Григория Суркиса в Исполком УЕФА по жалобе председателя федерации футбола Мариуполя.

Такое уголовное производство открыто Печерским отделением полиции, сообщает источник УП в управлении полиции.

Производство зарегистрировано 4 октября 2017.

Ранее сообщалось, что в Федерации футбола отсутствуют официальные данные по выдвижению Григория Суркиса от ФФУ в Исполнительный комитет УЕФА.

 

Кроме того, вице-президент ФФУ и глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев направил письмо прокурору Киева, в котором обвиняет в подделке документов Игоря Кочетова (нынешний вице-президент ФФУ - УП), который в то время возглавлял киевскую федерацию футбола.

Журавлев просит начать расследование прокуратурой факт подделки документов.

Николай Аврамчук, для УП

Темы: Суркисфутбол
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