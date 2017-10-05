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Судить Януковича за Майдан продолжат почти через месяц

Четверг, 5 октября 2017, 15:29

Печерский райсуд Киева объявил перерыв до 1 ноября в деле по подозрению экс-президента Виктора Януковича в организации убийств активистов Евромайдана.

Об этом пишет "Укринформ".

В частности речь идет о рассмотрении ходатайства Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование по этому делу.

Следственный судья Светлана Шапутько удовлетворила ходатайство адвокатов Януковича о предоставлении времени для ознакомления с 93 томами уголовного дела.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 15:00 первого ноября для предоставления стороне защиты времени для ознакомления с материалами уголовного дела", - объявила судья.

Также она удовлетворила ходатайство адвокатов о проведении публичного заочного осуждения Януковича в этом деле.

Как отметил в комментарии журналистам прокурор Янис Симонов, в случае согласия Печерского суда на специальное расследование по данному делу Генпрокуратура будет обязана направить обвинительный акт в суд в течение 6 месяцев.

Как сообщалось, 3 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование по делу о расстрелах на Евромайдане завершено, первое судебное заседание назначено на 5 октября.

26 сентября ГПУ обратилась в Печерский суд с ходатайством о предоставлении разрешения на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении Януковича в этом деле.

Темы: ЯнуковичсудМайдан
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