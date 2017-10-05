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Когда Лозовой мог утратить неприкосновенность, Ляшко поехал к Авакову

Четверг, 5 октября 2017, 16:02

После заседания регламентного комитета о лишении неприкосновенности Андрея Лозового 5 июля он с Олегом Ляшко посетил Министерство внутренних дел.

Журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" зафиксировали двух нардепов Радикальной партии у МВД после завершения заседания регламентного комитета ВР.

Нардепы заехали во внутренний двор министерства (Богомольца, 10) на автомобиле Toyota Land Cruiser.

Они находились там около часа, после чего в сопровождении охраны покинули министерство.



Олег Ляшко о цели визита рассказывать не захотел: "С рабочей целью. Вопросы рабочие", – говорил лишь он.

"Я не обязан вам отчитываться. Я, как народный депутат, имею право посещать любые государственные органы, у меня была в этом необходимость – я посещал", – заявил Ляшко журналистам

11 июля Верховная Рада рассматривала представление Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с 5 депутатов – и нардепы не позволили привлечь к уголовной ответственности Андрея Лозового ("Радикальная партия") и снять неприкосновенность с Евгения Дейдея ("Народный фронт").

Фракция Олега Ляшко практически в полном составе не поддержала снятие неприкосновенности с Дейдея (1 голос). Снятие иммунитета с Лозового не поддержала половина "Народного фронта" (42 "за" из 81 депутата).

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял с трибуны ВР, что Лозовой должен заплатить 1 млн 700 тыс грн налогов. По словам Луценко, Лозовой за всю свою жизнь заработал 234 тыс грн, а в декларации о доходах указал активов на 9 млн грн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ляшко ОлегЛозовойРадикальная партияНародный фронтАваков
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