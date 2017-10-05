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К зданию парламента стянули дополнительные силы правоохранителей

Четверг, 5 октября 2017, 16:09

Охрана Верховной Рады усилена дополнительными силами Нацгвардии и полиции.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

К зданию парламента стянули около 200 правоохранителей. Здание Рады окружено плотным тройным кольцом.

 

На месте также находятся пожарные и медики. Активистов, которые должны были явиться на 16:00 - пока несколько десятков.

 
 
 

 

 
 


Как известно, после 16 часов народные депутаты должны рассматривать законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия закона о специальном порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской области.

Как известно, 5 октября около сотни активистов с флагами "Свободы", "Национального корпуса" и "Правого сектора" пришли с пикетом под здание Верховной Рады в знак протеста против президентского законопроекта о продлении действия закона относительно особого порядка местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Во время перерыва в заседании ВР около 30 молодчиков разгромили летнюю площадку под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова.

Руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назарий Кравченко пояснил, что активисты этой политсилы разбили площадку "5.10", потому что имели свободное время и вдохновение.
Эльдар Сарахман, Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада
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