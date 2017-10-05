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Эрдоган приедет в Киев на встречу с Порошенко

Четверг, 5 октября 2017, 16:45

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Украину 9 октября для участия в шестом заседании Стратегического совета Турция-Украина.

Об этом сообщает сайт турецкого президента.

"Двусторонние и региональные вопросы будут обсуждаться на заседании совета в Киеве, на котором будут председательствовать президент Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко", - говорится в сообщении.

Эрдоган также встретится со спикером Верховной рады Андреем Парубием, премьер-министром Владимиром Гройсманом и представителями турецкой общины в Украине.

"Будут обсуждаться новые направления сотрудничества для дальнейшего углубления стратегических партнерских отношений с Украиной, а в этом направлении будут подписаны различные документы и протоколы. Также состоятся обмены мнениями о крымской проблеме и ситуацию крымских татар", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевПорошенкоТурция
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