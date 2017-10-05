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Пикетчики из-под Рады расходятся

Четверг, 5 октября 2017, 19:08
Активисты, которые протестовали под Верховной Радой против "предоставления особого статуса" отдельным районам Донецкой и Луганской областей, завершили свой пикет.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Перед активистами выступили народные депутаты Андрей Ильенко от "Свободы", лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, который заявил, что совместными усилиями отдельных нардепов в сессионном зале и митингующих под Радой удалось не допустить принятия закона, "который бы узаконивал торговлю Украины с оккупированными территориями".

Перед митингующими также выступил депутат Егор Соболев от "Самопомочи", который призвал быть пристальными и быть готовыми прийти снова под Верховную Раду, потому что в пятницу может быть новая попытка голосования.

После выступления Билецкого кое-кто из активистов опять зажег дымовую шашку. В конце активисты сообща прочитали молитву "украинского националиста".

На это время протестующие уже оставили Площадь Конституции, также ее оставляют силовики.

Как известно, в четверг перед рассмотрением законопроектов по реинтеграции Донбасса охрану Верховной Рады усилили дополнительными силами Нацгвардии и полиции.

5 октября около сотни активистов с флагами "Свободы", "Национального корпуса" и "Правого сектора" пришли с пикетом под здание Верховной Рады в знак протеста против президентского законопроекта о продлении действия закона о особого порядка местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Во время перерыва в заседании ВР около 30 молодчиков разбили летнюю площадку под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова.

Руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назарий Кравченко пояснил, что активисты этой политсилы разбили площадку "5.10", потому что у них было время и вдохновение.

Темы: Верховная Радаакции
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