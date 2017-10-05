Турчинов: Мы не можем дать "люфт", нужна военная вертикаль

С принятием законопроекта №7163 президент начнет построение новой военной вертикали во главе с Объединенным штабом Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на брифинге в Верховной Раде после закрытия провального заседания.

"Президент вместе с подписанием этого закона должен подписать закон о применении Вооруженных сил Украины для защиты Украины ...", – отметил он.

"Закон предусматривает построение военной вертикали, когда Объединенный штаб Вооруженных сил Украины будет координировать деятельность не только вооруженных сил, но и всех силовых структур, и гражданско-военных, и военных администраций... Все задачи по защите страны, борьбе с врагом, диверсантами, террористами, с кем угодно. Все будет сконцентрировано в военной вертикали", – сказал Турчинов.

"И построение этой вертикали – одна из задач, которая будет реализована вместе с подписанием этого закона, потому что все должно работать одновременно. Мы не можем дать люфт, когда одна система прекратит свое существование, а другая система еще не заработает. Потому что это безопасность страны", – подчеркнул он.

По словам секретаря СНБО, "когда начинают разглагольствовать и фантазировать, не понимая, как работает система, как работает сектор безопасности, как работают вооруженные силы – это практически провокация против собственной страны дилетантов и провокаторов, работающих на агрессора".

Как известно, власть очень спешит с принятием двух президентских законопроектов по Донбассу: президент внес их 5 октября, 6 октября проект уже исправили после рассмотрения в профильном комитете и сразу начали голосовать в сессионном зале. Но принять не смогли.

Один из них предполагает признание оккупированными части восточных территорий Украины, признает Россию агрессором, а также передает управление действиями по защите страны Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил.

Другой законопроект продолжает на год действие закона об особенностях самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который пока действует до 18 октября (три года с дня вступления в силу).

Против предложений президента горячее всего выступают в парламенте "Самопомич", "Батькивщина" и "Свобода". Также сторонники "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" митинговали в четверг под Верховной Радой.

Алена Рощенко, УП