Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прекращение "минского формата" остановит санкции против РФ - Турчинов

Четверг, 5 октября 2017, 20:06

Без Минских соглашений санкции против Российской Федерации не будут.

На этом акцентировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя критику в парламенте законопроекта №7163 о Донбассе.

"Минский формат – это единственный политико-дипломатический формат противодействия российской агрессии невоенным путем. Этот формат признан во всем мире", – сказал он.

"Все санкции – которые принимались Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, другими цивилизованными странами – они привязаны к Минскому формату. Санкции продолжают до выполнения Минских соглашений", – подчеркнул секретарь СНБО.

"Прекращение существования Минского формата автоматически прекращает санкции против Российской Федерации", – добавил Турчинов.

На вопрос, свидетельствует ли законопроект №7164 о том, что власти планируют за год решить ситуацию на востоке Украины, он сказал, что над этим законопроектом работала другая рабочая группа – и надо спрашивать у нее.

Как известно, Петр Порошенко предложил Верховной Раде два законопроекта о Донбасса: №7163, который, в частности, определяет Россию агрессором и оккупантом, а неподконтрольную Киеву часть Донецкой и Луганской областей – оккупированными территориями, а также №7164, которым предлагается продлить еще на 1 год действие закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированной части востока Украины.

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать за основу первый законопроект, но ко второму чтению пересмотреть норму о необходимости выполнения Минских соглашений, подписанных лидерами пророссийских боевиков, а второй законопроект отправил главе государства на доработку.

Альтернативные законопроекты комитет отклонил.

Президент очень быстро внес повторно законопроект по самоуправлению на Донбассе с оговоркой о том, что закон вступит в силу после отвода военной техники и вывода незаконных вооруженных формирований с территории Украины. И его комитет поддержал.

Кроме того, профильный комитет предложил в проекте №7163 вместо пункта о Минских соглашениях сослаться на резолюции Совета безопасности ООН по поводу российской агрессии.

Верховная Рада уже приступила к рассмотрению законопроекта №7163 и двух альтернатив ему – но нардепы заблокировали президиум и трибуну, поэтому рассмотрение отложили.

Ранее член политической подгруппы минской трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный говорил об опасности легитимизация Минских договоренностей в правовом поле. Об этом же заявлял народный депутат от БПП Мустафа Найем.

Алена Рощенко, УП

Темы: Минские соглашениясанкциизаконодательствоТурчинов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: