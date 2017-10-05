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Муженко: В случае силового сценария на Донбассе потери составят до 12 тыс военных за 10 дней

Четверг, 5 октября 2017, 21:47
Муженко: В случае силового сценария на Донбассе потери составят до 12 тыс военных за 10 дней

Начальник Генштаба Виктор Муженко сомневается, что украинское общество готово к силовому решению вопроса Донбасса.

Об этом он рассказал журналистам в четверг.

Муженко отметил, что Вооруженные силы готовы к силовому решению вопроса Донбасса, если рассматривать это в контексте наличия вооружения, системы управления.

При этом он добавил, что во время учений с применением специальных методик проводятся оценки потерь.

По словам руководителя Генштаба, за десятидневную операцию с применением авиации можно понести потери 10-12 тысяч военных, 3 тысячи из которых погибшим.

На вопрос об оценке потерь мирного населения, он отметил, что на 2 300 погибших военных приходится 10 000 местного населения.

В то же время Муженко рассказал, что по подсчетам на таких же учениях с учетом возможных сил сторон как с украинской стороны, так и РФ, в условиях реализации силового сценария у украинской армии достаточно сил, чтобы адекватно реагировать не только на востоке, но и по всей границе с РФ.

Говоря о возможности введения в Украину миротворческой миссии, он напомнил, что это практически невозможно сделать через Совбез ООН, потому что Россия как постоянный член может наложить вето.

Также он сказал, что еще одной проблемой является то, кто именно получит мандат на проведение миротворческой операции. Россия, отметил чиновник, не согласится на мандат НАТО, а Украина - на мандат ОДКБ. При этом, по словам Муженко, как США, так и Канада готовы направить в Украину свой контингент, но неизвестно, согласится ли на это Россия. По его оценкам, контингент может насчитывать несколько тысяч человек.

Оксана Коваленко, УП

Темы: ДонбассМуженко
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