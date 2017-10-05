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Украина передала США весь перечень вооружения, которое хочет получить - Муженко

Четверг, 5 октября 2017, 22:30

Украина передала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить, все переговоры проведены, теперь решение зависит от Вашингтона.

Об этом журналистам рассказал начальник Генштаба Виктор Муженко.

По его словам, Украина просит о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, системы РЭБ.

Начальник Генштаба добавил, что теперь надо ждать политического решения.

На вопрос, что может помешать получить такую ​​помощь от США, Муженко отметил, что некоторые трактуют, что взрывы складов в Калиновке направлены на то, чтобы помешать поставкам вооружения.

Оксана Коваленко, УП

Темы: СШАоружиеМуженко
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