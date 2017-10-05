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Главные новости дня – за 60 секунд

Четверг, 5 октября 2017, 22:43

Закон по Донбассу, митинг под Радой, разбитый памятник героям Небесной сотни, корова Балашова, инцидент в Счастье, российские гастролеры и Крым – новости, которые обсуждали 5 октября.

О законе по Донбассу. Утром комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне не поддержал и отправил на доработку законопроект №7164, которым президент предлагает продлить еще на 1 год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

После этого закон был отозван, доработан и снова передан на рассмотрение комитета ВР по национальной безопасности и обороне.

И уже после этого комитет рекомендовал парламенту принять за основу и в целом дополненный президентский законопроект о самоуправлении на Донбассе.

Но за закон проголосовать не смогли, поскольку в президиуме Верховной Рады возникла потасовка, народные депутаты заблокировали парламентскую трибуну.

После этого президент Петр Порошенко на заседании фракции БПП заявил о необходимости принять законопроект об обеспечении суверенитета над временно оккупированными территориями Донбасса и согласился с тем, что ко второму чтению этот документ должен касаться и Крыма.

О митингующих. Также сегодня утром под Верховной Радой члены "Свободы" и "Национального корпуса" зажгли дымовые шашки. Они выступали против законопроектов по реинтеграции Донбасса.

Вечером они заявили, что готовы штурмовать здание парламента. Но не сложилось. После того, как за законы не проголосовали – они завершили свой пикет.

О памятнике героям Небесной сотни. На аллее Героев Небесной сотни в Киеве разгромили памятник погибшим героям.

О корове Балашова. Около 30 молодчиков разбили летнюю площадку под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова. В частности, один из мужчин разломал топором раскрашенную корову с надписью 5.10.

Об инциденте в Счастье. Военная прокуратура Луганского гарнизона открыла уголовное производство по факту убийства гражданского, которое совершил военнослужащий ВСУ на блокпосту в Счастье 6 октября.

О российских гастролерах. Верховная Рада приняла закон, запрещающий российским артистам гастролировать в Украине без разрешения СБУ.

О Крыме. В 2017 году Департамент по имущественным и земельным отношениям оккупационной власти Севастополя подал в суды около 3,8 тысячи исков об истребовании участков в собственность города.

Темы: ДонбассКрымВерховная Рада
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