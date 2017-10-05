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Порошенко вечером обсуждает законы о Донбассе с послами США, Франции и Германии

Четверг, 5 октября 2017, 23:47

Президент Петр Порошенко проводит в четверг встречу с послами США Мари Йованович, Германии Эрнстом Райхелем и Франции Изабель Дюмон относительно законопроектов о Донбассе.

Об этом он в эфире телеканала "1+1" заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

"Насколько мне известно, Президент Украины сейчас встречается с послами ведущих стран, в частности США, Германии, Франции, то есть тех, кто активно поддерживает Украину в противостоянии военной агрессии России", - сказал он.

Турчинов добавил, что пока не знает деталей переговоров, однако, по его сведениям, страны-партнеры Украины "шокированы" событиями в парламенте в четверг и "не понимают, что происходит".

Ранее заседание парламента закрылось из-за блокирования президиума. В то же время под Радой националисты угрожали пойти штурмом на здание, если трибуна будет разблокирована.

Как известно, в четверг перед рассмотрением законопроектов по реинтеграции Донбасса охрану Верховной Рады усилили дополнительными силами Нацгвардии и полиции.

5 октября около сотни активистов с флагами "Свободы", "Национального корпуса" і "Правого сектора" пришли с пикетом под здание Верховной Рады в знак протеста против президентского законопроекта о продлении действия закона о особого порядка местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Во время перерыва в заседании ВР около 30 молодчиков разбили летнюю площадку под столичным офисом партии "5.10" Геннадия Балашова.

Руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назарий Кравченко пояснил, что активисты этой политсилы разбили площадку "5.10", потому что у них было время и вдохновение.

Украинские новости

Темы: ПорошенкоДонбассТурчинов
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