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Во Франции открыли новую стелу мемориала журналистам с именем Павла Шеремета

Пятница, 6 октября 2017, 00:53

Во французском городе Байе открыли мемориальную доску с именами всех репортёров погибших в 2016-2017 годах, в том числе имя журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

В церемонии открытия стеллы приняли участие родственники и коллеги погибших журналистов.

Церемония проводится уже 9 лет в мемориальном комплексе, который растянулся на полкилометра между кладбищем, где похоронены участники высадки союзников, и музеем Нормандской битвы. Открыли его мэрия Байе и международная организация "Репортеры без границ" в 2008 году.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Нацполиция с 24 июля 2017 засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, о чем стало известно только 21 сентября.

Темы: Дело ШереметаФранция
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