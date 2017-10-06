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Киевсовет обязал рестораны предоставлять меню на украинском языке

Пятница, 6 октября 2017, 01:15

Во всех заведениях общественного питания обязательно наличие меню на государственном языке.

Такое решение было принято на пленарном заседании Киевского городского совета 5 октября, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Депутаты согласовали поправки, поступившие к проекту решения "О преодолении последствий советской оккупации в языковой области" и поддержали документ в целом. Соответствующий проект Киевсовет поддержал за основу 20 апреля.

Согласно новой редакции, решение будет носить название "О мерах безопасности по обеспечению региональной языковой политики в городе Киеве".

Устанавливается, что языком работы, делопроизводства и документации всех органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности, а также языком официальных объявлений и сообщений является государственный язык.

Также более подробно выписан пункт об использовании украинского языка в местах общественного обслуживания. Предполагается, что при реализации товаров и оказании услуг, первоочередно используется государственный язык.

Одновременно, по просьбе потребителя, предприятие может использовать любой другой язык для полного донесения информации о товарах и услугах, и для надлежащего обслуживания потребителей.

"При этом мы оставили пункт, который предусматривает, что во всех заведениях общественного питания обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском, и только по требованию посетителя, предоставлять меню на любом другом языке при наличии", - уточнил автор соответствующего решения, депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.

Также устанавливается, что на территории города Киева все названия учреждений, предприятий, организаций, вывески, плакаты, афиши, публичные сообщения, рекламные объявления и любые другие формы аудиo- и визуальной рекламной продукции, информация для потребителей товаров и услуг выполняются на государственном языке и по усмотрению владельца такой информации, английском и любом другом языке.

Темы: языкКиев
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