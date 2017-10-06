ГПУ сообщила о подозрении двум "Беркутовцам" в разгоне "студенческого Майдана"

По факту силового разгона митинга в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в сообщено о подозрении бывшим командиру взвода и милиционеру ПМОП "Беркут", один из них сейчас работает в полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, бывшего милиционера 1 отделения взвода №2 оперативной роты №1 подразделения милиции особого назначения "Беркут" обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, на выполнение явно преступного приказа .

Кроме того бывший "Беркутовец" подозревается в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов.

Также в аналогичных преступлениях, совершенных группой лиц, обвиняется командир взвода Полка полиции особого назначения № 1 ГУ НП Украины в городе Киеве, который в 2013 году был командиром взвода №2 оперативной роты №4 ПМОП "Беркут".

Как известно, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы "Беркута", применяя спецсредства, разогнали мирную акцию протеста на Майдане Независимости против решения Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, в которой участвовали преимущественно студенты.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное следствие по делу о расстрелах на евромайдан завершено, первое судебное заседание назначено на 5 октября.