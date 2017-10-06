Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ сообщила о подозрении двум "Беркутовцам" в разгоне "студенческого Майдана"

Пятница, 6 октября 2017, 02:06
ГПУ сообщила о подозрении двум Беркутовцам в разгоне студенческого Майдана

По факту силового разгона митинга в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в сообщено о подозрении бывшим командиру взвода и милиционеру ПМОП "Беркут", один из них сейчас работает в полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, бывшего милиционера 1 отделения взвода №2 оперативной роты №1 подразделения милиции особого назначения "Беркут" обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, на выполнение явно преступного приказа .

Кроме того бывший "Беркутовец" подозревается в умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов.

Также в аналогичных преступлениях, совершенных группой лиц, обвиняется командир взвода Полка полиции особого назначения № 1 ГУ НП Украины в городе Киеве, который в 2013 году был командиром взвода №2 оперативной роты №4 ПМОП "Беркут".

Как известно, в ночь на 30 ноября 2013 года бойцы "Беркута", применяя спецсредства, разогнали мирную акцию протеста на Майдане Независимости против решения Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, в которой участвовали преимущественно студенты.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное следствие по делу о расстрелах на евромайдан завершено, первое судебное заседание назначено на 5 октября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МайданБеркутГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: