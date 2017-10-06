Турчинов: блокирование закона о Донбассе устроила "российская агентура"

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал "российской агентурой" группу народных депутатов, которые заблокировали парламентскую трибуну и сорвали рассмотрение законопроектов по оккупированной части Донбасса.

Об этом он заявил на пресс-конференции 5 октября, передает Радио Свобода.

По словам Турчинова, из-за этого блокирования "без каких-либо оснований, без какой-либо аргументации" было сорвано парламентское заседание, и Верховная Рада не смогла принять закон, определяющий Россию государством-агрессором.

Комментируя претензии депутатов к упоминаниям в тексте главного законопроекта минских соглашений, Турчинов обратил внимание, что они не были предметом документа и имели целью только подчеркнуть приоритетность выполнения пунктов всех трех договоренностей, касающихся вопросов безопасности.

Как сказал секретарь СНБО, "минский" формат - это единственный политико-дипломатический формат противодействия российской агрессии невоенным путем", который признан всем миром. Он напомнил, что именно к этому формату привязаны все санкции в отношении России - ЕС, США и других стран.

По его словам, прекращение существования "минского" формата автоматически прекратит эти санкции против России.

Поэтому, сказал он, те, кто хочет торпедировать минские соглашения, "фактически выполняет задачи России о прекращении санкций", и поэтому "нет оправдания" этой "сознательной провокации", как он назвал действия ряда депутатов.

Турчинов напомнил, что в результате компромисса было согласованно вообще убрать из текста законопроекта упоминания о минских договоренностях, чтобы принять документ в первом чтении и продолжить работу над ним, потому отказ голосовать за этот законопроект "ничем нельзя оправдать".

Как известно, заседание Верховной Рады 5 октября закрылось без решения по закону о Донбассе.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что для достижения компромисса лидеры фракций договорились об изъятии из законопроекта всех пунктов, касающихся Минских соглашений.

В то же время фракция "Самопомич", которая выступает против президентского законопроекта, продолжила блокировать президиум парламента.

По мнению нардепов этой фракции, указанный законопроект "легализует Минские договоренности, которые подписывали боевики".