Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турчинов: блокирование закона о Донбассе устроила "российская агентура"

Пятница, 6 октября 2017, 03:24
Турчинов: блокирование закона о Донбассе устроила российская агентура

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал "российской агентурой" группу народных депутатов, которые заблокировали парламентскую трибуну и сорвали рассмотрение законопроектов по оккупированной части Донбасса.

Об этом он заявил на пресс-конференции 5 октября, передает Радио Свобода.

По словам Турчинова, из-за этого блокирования "без каких-либо оснований, без какой-либо аргументации" было сорвано парламентское заседание, и Верховная Рада не смогла принять закон, определяющий Россию государством-агрессором.

Комментируя претензии депутатов к упоминаниям в тексте главного законопроекта минских соглашений, Турчинов обратил внимание, что они не были предметом документа и имели целью только подчеркнуть приоритетность выполнения пунктов всех трех договоренностей, касающихся вопросов безопасности.

Как сказал секретарь СНБО, "минский" формат - это единственный политико-дипломатический формат противодействия российской агрессии невоенным путем", который признан всем миром. Он напомнил, что именно к этому формату привязаны все санкции в отношении России - ЕС, США и других стран.

По его словам, прекращение существования "минского" формата автоматически прекратит эти санкции против России.

Поэтому, сказал он, те, кто хочет торпедировать минские соглашения, "фактически выполняет задачи России о прекращении санкций", и поэтому "нет оправдания" этой "сознательной провокации", как он назвал действия ряда депутатов.

Турчинов напомнил, что в результате компромисса было согласованно вообще убрать из текста законопроекта упоминания о минских договоренностях, чтобы принять документ в первом чтении и продолжить работу над ним, потому отказ голосовать за этот законопроект "ничем нельзя оправдать".

Как известно, заседание Верховной Рады 5 октября закрылось без решения по закону о Донбассе.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что для достижения компромисса лидеры фракций договорились об изъятии из законопроекта всех пунктов, касающихся Минских соглашений.

В то же время фракция "Самопомич", которая выступает против президентского законопроекта, продолжила блокировать президиум парламента.

По мнению нардепов этой фракции, указанный законопроект "легализует Минские договоренности, которые подписывали боевики".

Темы: ДонбассВерховная РадаТурчинов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: