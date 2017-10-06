Боевики обстреляли КПВВ "Новотроицкое", когда его пересекал патруль ОБСЕ

Боевики совершили обстрел из минометов и вооружения БМП неподалеку КПВВ "Новотроицкое" в то время, когда патруль СММ ОБСЕ осуществлял пересечения линии разграничения сторон.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба АТО.

"5 октября около 10:30 боевики начали обстрел из минометов и вооружения БМП по позициям подразделений АТО неподалеку КПВВ "Новотроицкое". В результате КПВВ сразу временно прекратил свою работу ради безопасности гражданского населения. Именно в это время через КПВВ "Новотроицкое" патруль СММ ОБСЕ осуществлял пересечения линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия НВФ ОРДО, которые в последнее время носят системный характер, свидетельствуют о том, что руководство ОРДО цинично пренебрегает интересами гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, демонстрирует заинтересованность в ухудшении гуманитарной ситуации в регионе и стремится к дальнейшему обострению противостояния на Донбассе.