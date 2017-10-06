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WSJ: Россия похитила данные АНБ при помощи "Касперского"

Пятница, 6 октября 2017, 05:18

Россия похитила секретные данные о том, как АНБ проникает в зарубежные компьютерные сети и защищается от кибератак. 

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Российские хакеры получили доступ к файлам после того, как сторонний подрядчик скачал секретные материалы на свой домашний компьютер.

Предполагается, что хакеры смогли идентифицировать эти файлы благодаря антивирусу производства российской "Лаборатории Касперского", установленному на компьютере подрядчика. 

Ранее администрация президента США сообщила государственным учреждениям страны о необходимости прекратить использование продукции российской "Лаборатории Касперского".

Департамент национальной безопасности США выдал директивы федеральным учреждениям, приказав им выявить продукцию Касперского в своих информационных системах и прекратить ее использование.

В Департаменте заявили, что обеспокоены "связями между некоторыми сотрудниками Касперского и российской разведкой и другими государственными учреждениями".

18 сентября Сенат США проголосовал за запрет федеральным учреждениям использовать продукцию "Лаборатории Касперского".

Лаборатория Касперского неоднократно отрицала, что имеет связи с каким-либо правительством, и заявляла, что не может помогать правительству в кибершпионаже.

Темы: РосcияСШАшпионажхакеры
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