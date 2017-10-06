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НАПК просит доступ ко всем реестрам, необходимым для проверки деклараций

Пятница, 6 октября 2017, 06:44

Для обеспечения процесса полной проверки электронных деклараций НАПК необходимо иметь доступ ко всем государственным реестрам Украины.

Об этом идет речь в отчете НАПК на основе анализа бизнес-процессов полной проверки электронной декларации, сообщает пресс-служба агентства.

Анализ был проведен с помощью экспертов Программы "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине" (EUACI).

По его результатам подготовлен отчет, в котором указывается на проблемы, с которыми приходится сталкиваться в процессе проведения полной проверки электронных деклараций и предоставлено 85 рекомендаций по их устранению или усовершенствованию процесса проверки.

Согласно рекомендациям, улучшение бизнес-процессов в НАПК может состояться после устранения внешних ограничений, в частности, путем предоставления НАПК доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения проверок и совершенствования порядка проведения полной проверки деклараций.

Для сравнения в отчете приводится информация о Румынское агентство по вопросам добрчестности (АNI), которое обладает доступом ко всем необходимым базам данных и ежегодно проводит около 4000 проверок деклараций.

"Будучи в таких же условиях, НАПК сможет обрабатывать в несколько раз больше деклараций, чем румынские коллеги, учитывая количество проведенных сегодня полных и специальных проверок деклараций при отсутствии модуля верификации и наличии доступа к только 11 из 23 необходимых реестров и баз данных", - говорится в сообщении.

Эксперты EUACI подчеркивают необходимость введения обязательной формулы вычисления необоснованных состояний/незаконного обогащения как обязывающей установки для всех заинтересованных сторон процесса полной проверки деклараций, расследования, производства и судебного рассмотрения дел о незаконном обогащении.

Одновременно, одним из неотложных вопросов является введение электронной системы распределения дел по полной проверки деклараций и передача Назка функций администрирования Реестра е-деклараций.

Кроме этого, эксперты EUACI подчеркивают необходимость полномочия НАПК самостоятельно принимать внутренние решения относительно процедуры и методов проверки деклараций без регистрации этих решений в Министерстве юстиции.

Темы: НАПКМинюст
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