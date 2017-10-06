В России поезд въехал в заглохший на переезде автобус, 18 жертв

В России по меньшей мере 18 человек погибли в аварии с участием поезда и пассажирского автобуса на станции Покров под Владимиром.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным главы городской администрации Вячеслава Аракелова, пассажирский автобус следовал из Казахстана в Москву. Поезд, с участием которого произошла авария, направлялся из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород.

Предварительно, по его информации, всего в автобусе находилось 56 человек.

Число погибших в результате столкновения достигло 18 человек, трое из них дети. Четверо пострадавших в ДТП, в том числе двое детей, доставлены в реанимацию.

mchs.gov.ru

Как пишет РБК, со ссылкой на сообщение пресс-службы Московской железной дороги (МЖД), авария произошла в 3:39 по московскому времени. Столкновение произошло после того, как автобус, пересекая железнодорожный переезд, заглох на путях.

При этом, по версии главного управления МВД по региону, столкновение произошло из-за того, что "автобус выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора".

34 пассажира автобуса выжили, потому что, увидев поезд, вышли и пытались вытолкать заглохшее транспортное средство с путей перед столкновением, но не смогли это сделать.