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Сутки в АТО: Оккупанты 24 раза нарушили перемирие

Пятница, 6 октября 2017, 07:46

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования, применяя стрелковое оружие и минометы, 24 раза нарушили перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как и несколько дней подряд, основная активность противника была зафиксирована на Донецком направлении.

Так, вечером и ночью российско-оккупационные группировки дважды из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Майорска, Авдеевки, Опытного.

Из этого же оружия оккупанты открывали огонь на подступах к шахте Бутовка. А вблизи Зайцевого применяли вооружение БМП.

На Луганском направлении пророссийские наемники дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по защитниках Лобачевого. А из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО у Станицы Луганской, Валуйского, Крымского.

На Приморском направлении под огонь вражеских гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции ВСУ у Широкиного, Павлополя и Водяного. А неподалеку Березового кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник применял вооружение БМП.

Как отмечают в штабе, во время 17 обстрелов украинские военные жестко отвечали врагу из оружия не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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