Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВР хочет проголосовать все четыре проекта по Донбасса в пятницу

Пятница, 6 октября 2017, 08:49

Верховная Рада намерена в пятницу рассмотреть четыре законопроекта по Донбассу.

Это следует из повестки дня сессии.

Так, на рассмотрение планируется вынести законопроект президента об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

А также будут рассмотрены два альтернативных проекта - от группы депутатов от "взаимопомощи", и проект Андрея Ильенко и других депутатов. Ранее комитет рекомендовал отклонить проект Ильенко, и определяться в зале голосованием по проекту "взаимопомощи".

Кроме того, ВР планирует рассмотреть президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как известно, в пятницу самая маленькая посещаемость среди депутатов.

Украинская правда

Темы: Верховная РадаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Верховная Рада
Заявление Ткаченко на увольнение уже в Раде, рассмотрят на ближайшем заседании
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: