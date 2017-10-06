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По всей Украине объявили штормовое предупреждение: ураган уже наделал беды

Пятница, 6 октября 2017, 09:24

Госслужба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение по всей Украине.

"Внимание! Предупреждение об усилении скорости ветра до критериев стихийного явления!", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 6 октября в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается усиление скорости ветра до 19-24 м/с.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях – до 15-20 м/с.

 
Фото ГСЧС

Сообщается, что из-за осложнения погодных условий в ночь с 5 на 6 октября из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 195 населенных пунктов в 7 областях. В частности, в Ивано-Франковской – 48 н.п., Львовской – 44 н.п., Волынской – 42 н.п., Ровенской – 23 н.п., Закарпатской – 18 н.п., Тернопольской – 17 н. п., Черновицкой – 3 н.п.

Сейчас бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Вследствие дождя и урагана произошло падение 18 деревьев во Львовской и 3 деревьев в Волынской областях. 

 
Фото ГСЧС

В Жовковском районе г. Рава-Русская частично повреждена кровля пятиэтажного жилого дома на площади около 10 м2. 

 
Фото с facebook Igor Zinkevych

В Сколевском районе около 2:05 6 октября на перегоне "Сколе-Грибинкив" произошло падение дерева на железнодорожное полотно и повреждение контактной линии электропередач. Движение на данном участке восстановили в 5:00.

Сообщается, что по состоянию на 7:00 6 октября поваленные деревья убраны, проезжие части дорог расчищены. 

 
Фото с facebook Igor Zinkevych

ГСЧС призывает граждан в период непогоды быть особенно осторожными и ограничить пребывание на улице возле деревьев, рекламных конструкций, линий электропередач и других опасных объектов.

А также по возможности ограничить пользование собственным автомобильным транспортом и следить за детьми, которые могут самостоятельно выходить на улицу в период непогоды.

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествиепогода
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