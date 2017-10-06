Под Радой произошла драка между националистами и полицией

Под стенами Верховной Рады произошли столкновения между представителями партии "Национальный корпус" и полицейскими.

Об этом сообщает "Громадське".

По информации издания, полиция задержала нескольких представителей "Нацкорпуса". Среди задержанных - один из руководителей партии Сергей Филимоненко.

Столкновения продолжались несколько минут, участников драки правоохранители положили на землю и вывели в окружении полиции.

"Нас скрутили из-за того, что в сумке одного из наших ребят нашли перцовый баллончик. Сейчас всех отпустили", - рассказал позднее Филимонов.

Фото "Громадського"

Фото "Громадського"

Фото "Громадського"

Фото "Громадського"

Как известно, в пятницу Рада рассматривает президентские законопроекты о реинтеграции Донбасса.

Партия "Национальный корпус" была создана 14 октября 2016 на базе общественной организации "Гражданский корпус "Азов".