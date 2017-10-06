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Помощника Мосийчука приговорили к 2 годам условно за избиение прокурора

Пятница, 6 октября 2017, 11:36

Святошинский райсуд Киева приговорил помощника нардепа Игоря Мосийчука Александра Вахния у 2 годам тюрьмы условно за избиение прокурора.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на текст приговора суда.

В решении суда говорится, что с группой неизвестных лиц в марта 2014 года Вахний вошел в здание прокуратуры Святошинского района и побил сотрудника прокуратуры, который вел его дело о хулиганстве.

21 августа 2017 года суд признал Вахния виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и приговорил к 4 годам тюрьмы, но на основании ст. 75 Уголовного кодекса освободил от отбывания наказания, заменив реальный срок лишения свободы на 2 года условно.

Как отмечается, Вахний продолжает работать помощником Мосийчука и сейчас.

 
Александр Вахний
Фото ukranews.com

По данным агентства, ранее Вахния суд приговорил к штрафу за кражу.

Как известно, в октябре 2014 года Вахния по решению суда задерживала полиция. Его обвиняли в том, что он избил палкой сотрудников милиции под Верховной Радой.

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Темы: Верховная РадаМосийчуксудтюрьма
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