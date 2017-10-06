СБУ хочет сажать чиновников на 6 лет за вредные поездки в РФ

СБУ опубликовала свой законопроект с предложением отправлять в тюрьму на срок до 6 лет тех чиновников, которые ездили в Россию с целью навредить Украине.

Об этом говорится в тексте документа, копию которого Служба безопасности Украины разместила в Facebook.

В частности, спецслужба предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей, которая будет наказывать ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за посещение РФ с целью причинения вреда интересам Украины.

За те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, СБУ требует уже наказывать лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, в законопроекте считаются, как и сейчас, президент, члены Кабинета министров, депутаты Верховной Рады, госслужащие, военные, полицейские, судьи, прокуроры, сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в РФ политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.