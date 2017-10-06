Парубий подписал продление закона об особом порядке для ОРДЛО

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о продлении действия особых условий местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.



Об этом свидетельствует соответствующая запись на сайте парламента.

Теперь документ будет передан на подпись президента Петра Порошенко.

В то же время народный депутат "Свободы" Юрий Левченко настаивает, что спикер не имел права подписывать этот документ.



"Парубий не имел права подписывать этот закон, так как не прошло двух дней, предусмотренных для того, чтобы любой депутат мог обжаловать. К тому же, мы подписали обжалования", – заявил он в комментарии "Украинской правде".

В то же время пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев заявил УП, что закон "был подписан еще до того, как были зарегистрированы постановления об отмене".



На вопрос о норме регламента по обязательным двум дням перед подписанием принятых законов пресс-секретарь попросил дополнительного времени для консультации с юристами.



Как известно, статья 130 главы 22 регламента Верховной Рады, гласит, что "председатель Верховной Рады Украины подписывает представленный на подпись закон не ранее двух и не позднее пяти дней со дня его представления, кроме случаев, предусмотренных настоящим регламентом".



На сайте Верховной Рады действительно указано 3 зарегистрированных 6 октября постановления об отмене решения о принятии законопроекта №7164.

Как сообщалось, 6 октября депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.



В то же время в переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины.



Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер расценил принятие этого закона как "жесткие шаги" для достижения мира.



Украинская правда