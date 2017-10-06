В Карпатах достроили Бескидский тоннель

На Закарпатье завершили строительство нового Бескидского тоннеля.

Об этом в Twitter сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Тоннель построен! Сейчас строим пути на подходах. В конце октября начинаем путевые работы внутри", - написал он.

Тунель збудовано!Зараз будуємо колії на підходах. Наприкінці жовтня починаємо колійні роботи всередині. І до весни)https://t.co/kCjeAwnzZ3 — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) October 6, 2017

Об этом также сообщает строительная ассоциация "Интербудмонтаж", которая строила тоннель.

Длина тоннеля составляет 1764,5 м, с порталами 1822 м.

Как известно, в июле "Укзализныця" сообщала, что работы по строительству Бескидского тоннеля планируется завершить 6 ноября 2017 года.

Строительство нового Бескидского тоннеля начали 29 октября 2013 года и планируют завершить во втором квартале 2018 года.

Первый этап строительства тоннеля был завершен в январе 2016 года.

В конце декабря 2013 года Кабинет министров одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка в размере 55 миллиона евро на строительство Бескидского тоннеля.

Сооружение двухпутного Бескидского тоннеля идет нагорном перевале в Карпатах, на перегоне Бескид – Скотарское.

Для Украины Бескидский тоннель имеет стратегическое значение, поскольку по этому маршруту перевозятся грузы к западной границе страны, а также более 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

Он также является вторым по длине после Лутугинского железнодорожным тоннелем в Украине.