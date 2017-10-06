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Школьникам из зоны АТО и Крыма предлагают онлайн-курсы об Украине

Пятница, 6 октября 2017, 16:29

На сайте Мариупольского государственного университета открыты дистанционные украиноведческие курсы для учеников с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и из аннексированного Россией Крыма.

Обучают украинскому языку и литературе, истории Украины (6-9 классы и 10-11 классы), физической и социально-экономической географии Украины, сообщает Министерство образования и науки.

Курсы из рубрики "Дистанционное обучение украиноведческих курсов для учеников с временно оккупированных территорий" являются бесплатными.

Электронные курсы разработаны на основе программ внешнего независимого оценивания знаний (ВНО). Они содержат теоретический материал, практические задания и подборку полезной литературы и интернет-ресурсов, которые помогут в обучении.

"Для обучения ученикам не нужно загружать личные данные и раскрывать свои IP-адреса. Это очень важно для школьников, проживающих на временно оккупированной и неподконтрольной территории Украины", – отмечает МОН.

Доступ к материалам открыт и другим пользователям.

Он пригодится, например, тем, кто уже окончил школу и собирается поступать в украинские вузы, или старшеклассникам, которые стремятся повторить изученное перед сдачей ВНО.

Курсы разрабатывали учителя мариупольских школ, работники Мариупольского научно-методического центра, преподаватели и сотрудники Мариупольского госуниверситета в рамках проекта "Open Distance Learnиng", информирует министерство.

МОН напоминает, что в сентябре на "Prometheus" стартовали бесплатные курсы подготовки к ВНО по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины.

Алена Рощенко, УП

Темы: образованиеМинобразованияДонбассКрымязык
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