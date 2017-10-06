Школьникам из зоны АТО и Крыма предлагают онлайн-курсы об Украине

На сайте Мариупольского государственного университета открыты дистанционные украиноведческие курсы для учеников с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и из аннексированного Россией Крыма.



Обучают украинскому языку и литературе, истории Украины (6-9 классы и 10-11 классы), физической и социально-экономической географии Украины, сообщает Министерство образования и науки.



Курсы из рубрики "Дистанционное обучение украиноведческих курсов для учеников с временно оккупированных территорий" являются бесплатными.



Электронные курсы разработаны на основе программ внешнего независимого оценивания знаний (ВНО). Они содержат теоретический материал, практические задания и подборку полезной литературы и интернет-ресурсов, которые помогут в обучении.



"Для обучения ученикам не нужно загружать личные данные и раскрывать свои IP-адреса. Это очень важно для школьников, проживающих на временно оккупированной и неподконтрольной территории Украины", – отмечает МОН.



Доступ к материалам открыт и другим пользователям.



Он пригодится, например, тем, кто уже окончил школу и собирается поступать в украинские вузы, или старшеклассникам, которые стремятся повторить изученное перед сдачей ВНО.



Курсы разрабатывали учителя мариупольских школ, работники Мариупольского научно-методического центра, преподаватели и сотрудники Мариупольского госуниверситета в рамках проекта "Open Distance Learnиng", информирует министерство.



МОН напоминает, что в сентябре на "Prometheus" стартовали бесплатные курсы подготовки к ВНО по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины.



Алена Рощенко, УП