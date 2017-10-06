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Управление госохраны просит запретить нардепам приносить в Раду опасное

Пятница, 6 октября 2017, 17:35

Управление государственной охраны просит руководство Верховной Рады запретить народным депутатам проносить в парламент опасные предметы.

Об этом заявил начальник УГО Валерий Гелетей, комментируя телеканалу "112 Украина" применение дымовой шашки в сессионном зале парламента.

"Зажжение дымовой шашки – негативный пример для всех, но, вместе с тем, это предмет решения очень важного вопроса относительно тех полномочий, которые имеют народные депутаты", – сказал он.

"Все без исключения граждане, проходящие через посты охраны в Верховной Раде, проходят досмотр вещей как лично охранниками, так и техническими средствами – за исключением народных депутатов. И каждый из них четко знает статью 17 часть 3, что осмотр и проверка вещей депутата запрещены", – пояснил Гелетей.

Он отметил, что "это произошло только потому, что право народного депутата дает ему беспрепятственно заходить в Верховную Раду без какого-либо контроля".

Гелетей отметил, что дискуссии с руководством парламента по этому поводу уже были.

"На сегодняшний день действует постановление от 2 июня 1995 года, которое запрещало принесение оружия, боеприпасов, взрывоопасных веществ в Верховную Раду. И есть правовая коллизия: это постановление запрещало, а статус народного депутата им позволяет", – заявил он.

"Поэтому Управление государственной охраны будет инициировать – уже инициирует письмо-обращение о том, чтобы народные депутаты приняли постановление Верховной Рады о запрете заносить в сессионный зал, в Верховную Раду все предметы, которые запрещены или изъяты из серийного обращения", – сообщил Гелетей.

"И чтобы это постановление было принято – чтобы мы могли изменить инструкцию, подписанную между руководством Верховной Рады и Управлением госохраны, и чтобы мы действовали в соответствии с этой инструкцией", – пояснил он.

По словам Гелетея, в данном случае Управление госохраны является "заложником" ситуации: "Мы можем действовать исключительно в рамках закона и в пределах своих полномочий, а закон нам не позволяет".

Как известно, утром 6 октября в сессионном зале парламента во время рассмотрения президентского законопроекта №7164 о продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" кто-то из депутатов зажег дымовую шашку.
Нардеп Андрей Тетерук схватил шашку и вынес ее из зала ВР.

Юрий Левченко взял на себя ответственность за брошенную "дымовуху", хотя очевидцы считают, что шашку мог зажечь Семен Семенченко.

Кроме того, Левченко подтвердил, что проверял дымовую шашку в уборной парламента.

Алена Рощенко, УП

Темы: УГОВерховная Раданеприкосновенность
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