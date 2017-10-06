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Волкер готов обсуждать с Сурковым любые вопросы для мира в Украине

Пятница, 6 октября 2017, 17:34

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что конфликт на Донбассе будет исчерпан, как только начнут выполняться Минские соглашения и Россия выведет свои войска из территории Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Гезете. Ru".

По его словам, есть множество подтверждений присутствия российских военных на Донбассе, так что заявления РФ о том, что она не сторона конфликта – неправда.

"Есть много публичной информации на этот счет: от фотографий, в том числе снимков со спутника, до соцсетей. Российские военнослужащие попадают в плен, их допрашивают украинцы. Так что утверждение о том, что Россия управляет и контролирует вооруженные силы на востоке Украины, не вызывает сегодня никаких сомнений", - сказал Волкер.

Он отметил, что во время минских переговоров Россия постоянно поднимает вопрос о защите русскоязычного населения в зоне конфликта, но, по его словам, "единственное место в Украине, где русскоязычное население подвергается опасности, — это там, где находятся российские войска".

На вопрос о том, как же все-таки урегулировать ситуацию на Донбассе, Волкер ответил, что необходимо продолжать переговоры.

"Это и есть главный смысл моей встречи с Сурковым. Мы слышали, что предлагает Россия. Мы в некоторой степени ответили на эти предложения. Мне кажется, у нас есть несколько общих целей — суверенитет Украины и безопасность для местного населения. Как мы можем добиться этого, мы и будем обсуждать 7 октября в Сербии", - сказал спецпредставитель США.

"Говоря прямо, на востоке Украины сейчас идет война в горячей стадии. Тысячи убитых, миллионы людей, оставивших свои дома. Это настоящая трагедия: русские и украинцы воюют друг с другом. Это плохо и для России, и для Украины", - добавил Волкер.

Он также уточнил, что готов обсуждать с Сурковым любые вопросы, которые касаются Украины.

"Мы готовы обсуждать все, что готов обсуждать господин Сурков, в этом смысл встречи", - сказал он.

Он также высказал надежду, что "американо-российские консультации помогут достичь момента, когда Минские соглашения начнут выполняться, а конфликт — завершаться".

Как известно, 7 октября в Сербии состоится вторая встреча помощника президента России Владислава Суркова  со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Украинская правда

Темы: Минские соглашенияРосcияУкраинаСША
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