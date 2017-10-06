Молдова отказала в политубежище скандальномк судье Чаусу

Молдова отказала в политическом убежище украинскому судье Николаю Чаусу, задержанному весной в Кишиневе за нелегальное пересечение границы.

Об этом со ссылкой на молдавское издание Realitatea сообщает "Европейская правда".

"Ходатайство Николая Чауса было отклонено вчера, 5 октября, Комиссией по вопросам гражданства и предоставления политического убежища при президенте Молдовы", - сообщил советник президента Молдовы Максим Лебединский.

Адвокат Чауса Юлиан Балан сообщил, что сможет прокомментировать решение только после того, как познакомится с ним.

Сейчас Чаус находится под домашним арестом в съемной квартире в Молдове. Новое слушание по его экстрадиции запланировано на середину ноября.

Напомним, 1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерении требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные денежные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.