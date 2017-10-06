День в АТО: 5 обстрелов, один раненый

Пророссийские боевики в пятницу 5 раз обстреливали позиции украинской армии.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Так, на Донецком направлении утром противник из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия бил по защитникам шахты Бутовка. А около 13 часов боевики открыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашему опорному пункту у Верхнеторецкого. В ответ украинские военные применили оружие на поражение", - рассказали в пресс-центре.

По данным штаба АТО, в результате указанного противостояния получил ранения один военнослужащий ВСУ. Пострадавший оперативно был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

На Приморском направлении незаконные вооруженные формирования выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра на подступах к Широкино. А из гранатометов обстреляли укрепления ВСУ неподалеку Водяного.

На Луганском направлении факты применения боевиками стрелкового оружия зафиксированы в районе Крымского.

Украинская правда