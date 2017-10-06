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Апелляционный суд оставил под стражей директора лагеря "Виктория"

Пятница, 6 октября 2017, 19:31

Апелляционный суд Одесской области отказал стороне защиты и оставил под стражей директора детского оздоровительного комплекса "Виктория".

Об этом сообщила прокуратура области.

Как известно, 18 сентября 2017 года Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры о заключении под стражу руководителя детского лагеря.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) осуществляет СУ ГУНП в Одесской области.

Как сообщалось, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще один ребенок пропал без вести.

Также в больницу доставлены двое детей 2006 года рождения: девочка с диагнозом ушиб позвоночника и тупая травма живота, мальчик - отравление продуктами горения.

Премьер Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в одесском детском лагере.

Украинская правда

Темы: Одесса
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