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Оппоблок заявляет, что закон о судебной реформе собираются подменить

Пятница, 6 октября 2017, 22:34

Оппозиционный блок заявляет, что закон, который вводит судебную реформу, может быть подписан не в том виде, в котором был принят Радой.

Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном в пятницу вечером.

"Сейчас нам стало известно, что фальсифицируется стенограмма и решение профильного комитета. И закон готовится к подписанию не в том виде, как его принял парламент", - говорится на сайте Оппоблока.

Как известно, 6 октября парламент не отменил своего решения о принятии закона, который вводит судебную реформу.

Верховная Рада приняла его 3 октября. Перед тем парламент 7 пленарных дней рассматривал 4383 поправок к закону.

Из-за большого объема документ поделен на 6 разделов: изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс; изменения в Гражданский процессуальный кодекс; изменения в Кодекс административного судопроизводства; изменения в ряд законов и кодексов; изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей"; заключительные положения.

Этот закон, в частности, определяет Верховный Суд единой кассационной инстанцией ​​в Украине, а также вводит механизм рассмотрения типичных дел по примеру решения Верховного Суда по одному из подобных дел (так называемое прецедентное право).

Также вводится Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и так называемый "электронный суд" (Единая судебная информационно-телекоммуникационная система).

После принятия законопроекта депутаты возмущались, что поправка Андрея Лозового сокращает срок рассмотрения уголовных дел так, что бывшие "регионалы" и руководители государства могут избежать ответственности. Но заместитель главы комитета по судопроизводству Леонид Емец заверил, что эта поправка по сути не попала в УПК.

Украинская правда

Темы: Оппозиционный блокреформысуд
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