Сборная Украины одержала победу в матче с Косово

Сборная Украины на матче отборочного цикла ЧМ-2018 обыграла команду Косово со счетом 2:0.

На 60-й минуте игрок Косово Пачарда после навеса Евгения Коноплянки закатил гол в свои же ворота. Второй гол забил Андрей Ярмоленко на 87-й минуте.

Матч проходил в албанском городе Шкодер и из-за сильного ливня сначала был под угрозой срыва.

Следующий матч сборная Украины сыграет 9 октября со сборной Хорватии. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 21:45.