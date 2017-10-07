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Сборная Украины одержала победу в матче с Косово

Суббота, 7 октября 2017, 00:15
Сборная Украины одержала победу в матче с Косово

Сборная Украины на матче отборочного цикла ЧМ-2018 обыграла команду Косово со счетом 2:0.

На 60-й минуте игрок Косово Пачарда после навеса Евгения Коноплянки закатил гол в свои же ворота. Второй гол забил Андрей Ярмоленко на 87-й минуте.

Матч проходил в албанском городе Шкодер и из-за сильного ливня сначала был под угрозой срыва.

Следующий матч сборная Украины сыграет 9 октября со сборной Хорватии. Поединок состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 21:45.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
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