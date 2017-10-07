Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За время АТО на Донбассе погибли 69 пограничников

Суббота, 7 октября 2017, 01:34
За время АТО на Донбассе погибли 69 пограничников

За время проведения АТО на востоке Украины погибли 69 пограничников.

Об этом 6 октября сообщил первый зампредседателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Война унесла жизни 69 защитников границы. 428 пограничников получили ранения, в результате которых 35 защитников границы потеряли или частично утратили трудоспособность. Еще 5 военнослужащих пропали без вести", - сказал он.

Около 30 пограничников, которые получили ранения, президент отметил знаком отличия "За участие в антитеррористической операции".

Всего с начала антитеррористической операции знаки отличия президента получили более 250 пограничников.

Темы: АТОПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:56
Ничья мобилизация. Как пополнение армии парализовало власть
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
Все новости...
Реклама: