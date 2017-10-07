За время АТО на Донбассе погибли 69 пограничников

За время проведения АТО на востоке Украины погибли 69 пограничников.

Об этом 6 октября сообщил первый зампредседателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Война унесла жизни 69 защитников границы. 428 пограничников получили ранения, в результате которых 35 защитников границы потеряли или частично утратили трудоспособность. Еще 5 военнослужащих пропали без вести", - сказал он.

Около 30 пограничников, которые получили ранения, президент отметил знаком отличия "За участие в антитеррористической операции".

Всего с начала антитеррористической операции знаки отличия президента получили более 250 пограничников.