За время АТО на Донбассе погибли 69 пограничников
Суббота, 7 октября 2017, 01:34
За время проведения АТО на востоке Украины погибли 69 пограничников.
Об этом 6 октября сообщил первый зампредседателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Война унесла жизни 69 защитников границы. 428 пограничников получили ранения, в результате которых 35 защитников границы потеряли или частично утратили трудоспособность. Еще 5 военнослужащих пропали без вести", - сказал он.
Около 30 пограничников, которые получили ранения, президент отметил знаком отличия "За участие в антитеррористической операции".
Всего с начала антитеррористической операции знаки отличия президента получили более 250 пограничников.