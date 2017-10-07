В Одесской области горит национальный природный парк

Вечером 6 октября в Нижнеднестровском национальном природном парке Одесской области произошел пожар.

Об этом директор национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, поджег был умышленный.

"Произошло одновременное воспламенение в 8 точках тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка. Направляясь в сторону Одессы я с автотрассы Одесса-Рени заметил возгорание вначале в зоне северного берега Днестровского лимана. Туда можно попасть только на катере. Проехав через два пограничных поста я заметил еще два возгорания национального парка в зоне г. Беляевка", - отметил он.

Русев сообщил, что в это время в заповедных плавнях Днестра еще кипит жизнь и много мигрирующих птиц.