В Винницкой области на взятке поймали главного госисполнителя

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке главного государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы Винницы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник требовал 80 тысяч гривен у жителя Винницы, который выступил поручителем по кредитному договору. В случае отказа платить деньги госисполнитель угрожал якобы повторным открытием ранее закрытого исполнительного производства и взысканием с поручителя 400 тысяч гривен кредитного долга", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения части взятки в размере 40 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия.