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Германия назвала продление особого статуса на Донбассе важным шагом

Суббота, 7 октября 2017, 04:38

Берлин назвал принятие законопроекта о продлении действия особенностей местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей важным шагом в направлении выполнения Минских договоренностей.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ФРГ, сообщает "Укринформ".

"Федеральное правительство высоко оценивает сегодняшнее продление украинским парламентом закона об особом статусе для Донбасса. Это был трудный, но важный шаг, который показывает, что Украина придерживается своих международных обязательств и реализации минских договоренностей", - говорится в заявлении МИД.

В немецком дипломатическом ведомстве считают, что предпосылкой для дальнейшего прогресса должна теперь быть устойчивая стабилизация ситуации с безопасностью и всеобъемлющее, прочное перемирие.

Действие закона об особом статусе 2014 года истекало 18 октября 2017 года, напомнили в МИД. Продление действия особого статуса "было важным шагом в реализации Минских договоренностей", - подчеркнули в министерстве.

6 октября спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о продлении действияособых условий местного самоуправления в отдельных регионах Луганской иДонецкой областей.

Темы: Германия
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