Отчет ОБСЕ: На Луганщине наблюдатели не смогли свободно передвигаться из-за мин

Деятельность миссии ОБСЕ на Донбассе ограничена из-за угроз, связанных с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 5 октября.

Так, патруль миссии не смог проехать по дорогам второстепенного значения к югу от участка разведения в районе Золотого из-за возможного наличия там мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Вооруженные члены "ЛНР", которые находились на южной стороне участка разведения в районе Золотого, сообщили наблюдателям, что в предыдущие сутки работы по разминированию не проводились", - говорится в сообщении.

Также наблюдатели не смогли получить доступ к некоторым частям участка разведения в районе Станицы Луганской, за исключением главной дороги, из-за возможного наличия там мин и боеприпасов.

Согласно отчету, офицер ВСУ при СЦКК сообщил наблюдателям, что за минувшие сутки работы по разминированию не проводились.

Кроме того, патруль миссии не смог проехать через мост в подконтрольном правительству Счастье. По утверждению ВСУ при СЦКК, дорога к югу от моста заминирована.

Также, согласно отчету, вечером 4 октября камера СММ в оккупированном районе к югу от Станицы Луганской возле памятника князю Игорю была выведена из строя на протяжении почти 5 часов.

"Причиной этому, по оценке СММ, послужили лазерные лучи, которые направлялись с позиции "ЛНР", укрепленной бетонными блоками и расположенной в 70 м к северу от камеры. До этого камера зафиксировала, как, по всей видимости, вооруженный член "ЛНР" устанавливал и настраивал лазер. Когда лазер был выключен, камера зафиксировала, как член "ЛНР" уходил с поста охраны", - отмечается в отчете.